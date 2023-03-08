شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية: القمة العربية الصينية تدفع نحو علاقات أكثر تطورا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المتحدث باسم الجامعة العربية، المستشار جمال رشدي، إن أهم مخرجات القمة العربية الصينية هو الدخول فى علاقات أكثر تطورا مما كانت عليه، والدفع باتجاه بناء مجتمع عربي صيني ذى مصير مشترك في العصر الجديد.

وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين الدول العربية والصين في وقت سابق بلغ 36 مليار دولار، وهذا لا يليق بحجم الاقتصاد بين الجانبين، ولكن بالتدرج والتنشيط نما حجم التبادل التجاري ليصل إلى 330 مليار دولار.

وأوضح أن الاقتصاد الصيني يتمتع بإمكانات كبيرة وقدرات هائلة، ويحظى بثقة كبيرة من المجتمع الدولي، بما يجعله قادرا على الاستمرار في مسيرة الإصلاح والتنمية، وهناك خطط ليتجاوز التعاون بين الجانبين 400 مليار دولار.

وشدد رشدي على أن الصين تعتبر قطبا مهما، والقمة العربية الصينية نقطة انطلاقة كبيرة لجميع العلاقات بين الجانبين في مختلف المجالات، مؤكدا أن التعاون الصيني العربي ليس موجها ضد أي طرف بل هو نابع من المصلحة المشتركة بين الطرفين، ويركز على موضوعات لا تهم الجانبين فقط بل العالم أجمع.