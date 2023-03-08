شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين ترسل دفعة ثانية من المساعدات الإنسانية للمتضررين من الزلزال فى تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت قوة دفاع البحرين اليوم الأربعاء، دفعة ثانية من المساعدات الإنسانية إلى تركيا، محملة بمواد إغاثية وأجهزة طبية وخيم إيوائية ومساعدات غذائية ولوجستية، وذلك تنفيذا لتوجيهات العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة بتقديم الدعم اللازم ومساندة الأشقاء المتضررين فى سوريا وتركيا جراء الزلزال المدمر.