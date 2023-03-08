شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق أعمال مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت اليوم الأربعاء، أعمال مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، برئاسة وزير الخارجية سامح شكري، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وقد سبق انعقاد المجلس، عددا من الفاعليات، منها اللجان المنبثقة عن مجلس وزراء الخارجية العرب، والاجتماع التشاوري، لمناقشة المستجدات الدولية والاقليمية، والاوضاع الاقتصادية الراهنة.

وكان قد أكد السفير محمد مصطفى عرفى مندوب مصر فى الجامعة العربية، أن القضايا المصيرية لا تزال قائمة ومؤثرة فى منطقتنا، مما يستوجب منا جميعا مناقشتها بكل جدية وسعة صدر والبحث فى مخرجات فاعلة وأكثر ملائمة، وفى الصدارة من تلك القضايا تأتى القضية الفلسطينية، وأنها كانت ولا تزال قضية العرب المركزية.

وأضاف فى كلمته خلال رئاسته اجتماع المندوبين الدائمين بجامعة الدول العربية الاثنين الماضى، أننا نتطلع سويا إلى دورة جديدة ناجحة تفضى إيجابا وتثمر ثمرات طيبة فى الصالح العربى المشترك.