شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يجرف أراضى فى "خان يونس" ويهاجم صيادين فى بحر "بيت لاهيا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جرف الاحتلال الإسرائيلى اليوم الأربعاء، أراضى شمال شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقال شهود عيان "إن آليات وجرافات الاحتلال توغلت شرق بلدة "القرارة" شمال شرق خان يونس، وقامت بأعمال تجريف وتخريب فى ممتلكات المواطنين الزراعية وتسويتها بالأرض". واستهدفت قوات الاحتلال كذلك مراكب الصيادين في بحر بلدة "بيت لاهيا"، والأراضي الزراعية شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وفتحت زوارق الاحتلال النار صوب مراكب الصيادين العاملة قبالة شاطئي منطقتي السودانية والواحة غرب "بيت لاهيا"، ما أجبر الصيادين على التراجع باتجاه الشاطئ خشية على حياتهم. وأطلق جنود الاحتلال المتمركزون داخل مواقعهم وثكناتهم العسكرية شمال القطاع، النار صوب أراضي المواطنين الزراعية القريبة شرق بلدة "بيت حانون" دون أن يبلغ عن وقوع إصابات. وتتعمد قوات الاحتلال يوميا استهداف الصيادين والمزارعين لحرمانهم من ممارسة عملهم وتحصيل لقمة عيشهم من خلال إطلاق النار وقنابل الغاز السام باتجاههم.

من جانب أخر واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الأربعاء، عمليات الاعتقال ضد الفلسطينيين في محافظة "أريحا"، الواقعة شرق الضفة الغربية، منذ هجوم إطلاق نار أسفر عن مقتل مستوطن بالمحافظة الأسبوع الماضي.