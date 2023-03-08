شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يحبط محاولات تسلل الحوثيين بتعز ويكبدهم خسائر بشرية ومادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش اليمنى أن قواته بالتعاون مع القوات المشتركة، نجحت فى إفشال محاولات تسلل جديدة من قبل الحوثيين غربي مدينة تعز اليمنية وكبدتها خسائر بشرية ومادية.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن وحدات من القوات المشتركة والجيش اليمنى بمحور البرح خاضت الثلاثاء اشتباكات مع مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا إثر محاولتها مهاجمة مواقع عسكرية ومحاولة التسلل إلى تباب استراتيجية حاكمة في خطوط التماس غربي منطقة البرح التابعة لمديرية مقبنة.

وأضافت أن القوات اليمنية المشتركة أجبرت الحوثيين على الفرار بعد وقوع إصابات مباشرة في صفوفها، فيما تعد هذه الاشتباكات هي الثالثة من نوعها في ذات القطاع خلال أسبوع.