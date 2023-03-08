شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال: تنفيذ حكم الإعدام رميا بالرصاص ضد 13 عنصرا من مليشيات الخوارج وداعش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفّذت المحكمة العسكرية فى الصومال بولاية بونتلاند، حكما بالإعدام رميا بالرصاص ضد 13 عنصرا من مليشيات الخوارج وداعش.