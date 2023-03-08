شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال: تنفيذ حكم الإعدام رميا بالرصاص ضد 13 عنصرا من مليشيات الخوارج وداعش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نفّذت المحكمة العسكرية فى الصومال بولاية بونتلاند، حكما بالإعدام رميا بالرصاص ضد 13 عنصرا من مليشيات الخوارج وداعش.
وأفادت وكالة الأنباء الصومالية، اليوم الأربعاء، بأن تلك العناصر تورّطت فى ارتكاب عمليات إرهابية جرت في مناطق الولاية.
في سياق آخر، نفذت المحكمة أيضا حكما بالإعدام ضد 6 جنود محليين بتهمة القتل العمد.
جدير بالذكر أن المحكمة العسكرية قضت في 2021 بإعدام 17 عنصرا من الإرهابيين، الذين ارتكبوا بجرائم قتل ضد السكان المحليين.