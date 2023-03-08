شكرا لقرائتكم خبر عن فى اليوم العالمى.. الرئيس العراقى يؤكد ضرورة إنصاف المرأة وضمان كامل حقوقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس العراقى عبداللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء، ضرورة إنصاف المرأة وضمان كامل حقوقها فى المساواة والعمل وباقى مناحى الحياة.

وقال الرئيس العراقى - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع" - إنه "بمناسبة اليوم العالمى للمرأة، تحية إجلال إلى المرأة العراقية، المرأة المُضحية التى كابدت شتى المصاعب والمحن، واستطاعت الحفاظ على كيان الأسرة".

في سياق متصل، أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقى محسن المندلاوى، حرص البرلمان على تشريع القوانين التي تعزز مكانة المرأة وتحفظ حقوقها، داعيا إلى إشراك المرأة في اتخاذ القرارات وتبوأ المناصب العليا في الدولة.