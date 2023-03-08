شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة 10 أشخاص فى انفجار لغم فى مدينة دير الزور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقى ثلاثة مواطنون مصرعهم وأصيب سبعة آخرون بجروح جراء انفجار لغم فى مدينة دير الزور.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن ثلاثة مواطنين قتلوا اليوم الأربعاء، فيما أصيب سبعة آخرون بجروح جراء انفجار لغم من مخلفات الإرهابيين فى حى الحميدية بدير الزور.

يذكر أن شخص لقى مصرعه وأصيب آخر بجروح، نهاية شهر فبراير الماضى، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات إرهابيي "داعش" في منطقة هريبشة بريف دير الزور الجنوبي في سوريا.



ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مدير الهيئة العامة لمشفى الأسد بدير الزور إنه وصل إلى المشفى رجل يبلغ من العمر 58 عاما متوفيا نتيجة إصابته بشظايا في الصدر والبطن، فيما أصيب ابنه 13 عاما بشظايا في الرأس إثر انفجار لغم، وتم تقديم الإسعافات اللازمة له.