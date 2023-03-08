شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مناورات تمرين "محارب الكوبرا-2023" بالمملكة المتحدة بمشاركة السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت في قاعدة كوننزبى الجوية بالمملكة المتحدة، مناورات تمرين "محارب الكوبرا-2023"، بمشاركة القوات الجوية الملكية السعودية، بـ 6 طائرات من طراز "التايفون"، والقوات الجوية من الدول الصديقة.

وأوضح قائد مجموعة القوات الجوية المشاركة في التمرين المقدم الطيار الركن عطالله بن حميد العصيمي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم لأربعاء، أن هذه النوعية من التمارين تهدف إلى رفع الجاهزية القتالية للقوات الجوية، وتبادل الخبرات مع القوات المشاركة لتعزيز كفاءة الأطقم الجوية، والفنية، والمساندة.

وأضاف العصيمي أن مناورات التمرين تُنفذ في بيئة قتال حقيقية، حيث تشتمل على الحرب الإلكترونية، والتشويش الإلكتروني، وإسناد القوات السطحية، إضافة إلى تفادي التهديدات الأرضية، مبيناً أن الإستعدادات نُفذت على أكمل وجه للظهور بشكل مشرف يليق بمكانة السعودية، والوصول إلى الأهداف المنشودة من المشاركة.