شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية العراقي يؤكد أهمية تفعيل التعاون المشترك مع هولندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الثلاثاء، أهمية تفعيل التعاون المُشترَك مع هولندا في قطاعات الزراعة والسياحة وتغيير المناخ والتعليم وإدارة المياه، مشيرا إلى حرص العراق على تحقيق الاستقرار والتوازن في المنطقة.



جاء ذلك - وفقا لبيان صادر عن الخارجية العراقية ونقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) - خلال استقبال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة العراقى فؤاد حسين الثلاثاء، وكيل وزارة الخارجيَّة الهولندية مارسيل دي فينك، في بغداد حيث تباحثا بشأن التعاون في مجال تدريب الكوادر الدبلوماسيَّة العراقيَّة ودعم العراق في مُختلِف المجالات وأهميَّة تفعيل وتعزيز التعاون المُشترَك في مُختلف القطاعات ومنها قطاع الزراعة والسياحة وتغيير المناخ والتعليم وإدارة المياه.



وأعلن حسين عزم الرئيس العراقي الحضور بوفد رفيع المُستوى لقمة المياه التي ترعاھا ھولندا في وقت لاحق من شهر مارس الجاري لما لهذا الملف من أهميَّة وأولويّة قصوى بالنسبة للعراق، لافتا إلى حرص العراق على تحقيق الاستقرار والتوازن في المنطقة وإقامة أفضل العلاقات مع الدول وفق المصالحة المُشتركة.



من جانبه، أكَّد وكيل وزارة الخارجيَّة الهولندية عمق العلاقات الثنائيَّة مع العراق والحرص على تعزيز التعاون وإقامة أفضل العلاقات المُشترَكة، مُشيرًا إلى أهميَّة تعزيز التعاون في مُختلف المجالات وفق خطط ولجان مُشترَكة يتم الاتفاق عليها.