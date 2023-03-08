شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة الحكومة التونسية تؤكد التزام بلادها بدعم حقوق المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان التزام بلادها بدعم حقوق المرأة وحِفظ كرامتها والنّهوض بأوضاعها، قائلة: "إنه من واجب الدولة حماية الضحايا وتوفير كافة مقومات الحياة الكريمة، إيمانا بأن الآلية الاقتصادية تعد من الآليات الأساسية للنهوض بأوضاع النساء".

وأوضحت نجلاء بودن رمضان أن رئاسة الحكومة التونسية ستعمل من جهتها على دعم البرنامج الجديد "صامدة" بالاعتمادات اللازمة، لأنه يعتبر أبرز مثال لترابط التمكين الاقتصادي ومقاومة العنف ضدّ المرأة الذي يعد واجبٌا قانونيّا ومدنيّا ومجتمعيّا.

جاء ذلك -وفقا لما بثته رئاسة الحكومة التونسية الثلاثاء- بمناسبة إطلاق البرنامج الوطني الجديد "صامدة" للتمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف الذي تنظمه وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ بمدينة الثقافة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وأشارت رئيسة الحكومة التونسية إلى أن إطلاق برنامج "صامدة" يأتي في إطار الحرص على الجمع بين التّمكين الاقتصادي وحماية النّساء الضحايا ودعم تشغيلهن والمساعدة على إدماجهنّ في سوق العمل.