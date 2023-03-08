شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة الجزائر تدرس مشروع قانون حول تجريم عرقلة الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - درست الحكومة الجزائرية خلال اجتماعها الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء أيمن عبد الرحمن، مشروع قانون تمهيدي يهدف إلى تجريم عرقلة عملية الاستثمار وتعزيز حماية المجتمع، فضلا عن تحسين أداء القضاء.

وأوضحت الحكومة الجزائرية، في بيان، أن مشروع هذا النص القانوني يهدف إلى تعزيز حماية المجتمع وبعض الفئات الهشة وتحسين أداء المرفق العام للقضاء وتخفيف الضغط على محكمة الجنايات من خلال تحويل بعض الجنايات إلى جنح، وتشديد العقوبات على البعض الآخر منها.

كما ينص هذا القانون، بحسب البيان، على حماية ومرافقة المدراء والمستثمرين، لاسيما من خلال تجريم عرقلة الاستثمار.