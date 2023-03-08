شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبنانى: خرق إسرائيلى للأجواء اللبنانية بطائرة مسيرة وللمياه الإقليمية بزورق حربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش اللبنانى عن اختراق طائرة مسيرة عن بعد (Drone) تابعة للجيش الإسرائيلي للأجواء اللبنانية لمسافة 300 متر ولمدة 20 دقيقة، وذلك بالإضافة إلى اختراق زورق حربي إسرائيلي للمياه الإقليمية اللبنانية الجنوبية لمسافة 370 مترا ولمدة ساعة و40 دقيقة.

جاء ذلك فى بيانين للجيش اللبناني الثلاثاء، حيث أكد أنه بتاريخ اليوم وتحديدا في الساعة السابعة و55 دقيقة الثلاثاء خرقت طائرة مسيّرة عن بعد (Drone) تابعة لإسرائيل الأجواء اللبنانية، فوق بلدة عباسية الغجر (الحدودية جنوبي لبنان) لمسافة حوالى 300 متر ولمدة 20 دقيقة، ثم غادرت الأجواء اللبنانية.

وأشار البيان إلى أنه بتاريخ الثلاثاء أقدم زورق حربي تابع لإسرائيل على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة (جنوبي لبنان)، لمسافة حوالى 370 متراً ولمدة ساعة و40 دقيقة. وأوضح الجيش اللبناني أن الخرقين تجرى متابعتهما بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة فى لبنان (اليونيفيل).