شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد الأردني يفتتح فعاليات المؤتمر الدولي العاشر للخدمات الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، مندوبًا عن الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، فعاليات المؤتمر الدولي العاشر للخدمات الطبية الملكية، في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات.

ويشارك في المؤتمر الذي يعقد تحت عنوان "التحديات العالمية والتنمية المستدامة في الصحة" على مدى أربعة أيام، نحو 8 آلاف متخصص من مختلف المجالات الطبية في مسعى إلى تبادل الخبرات والعلوم والمعرفة.

وقال مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب يوسف زريقات - في كلمة له - إن المؤتمر يشكل لبنة جديدة نحو مد جسور التعاون مع الجامعات والكليات والمعاهد والمؤسسات الطبية في العالم، لمواكبة آخر التطورات والمستجدات الطبية.

وبيّن أن المؤتمر يتضمن إلقاء 450 محاضرة وعقد جلسات وورشات علمية تشمل إجراء عمليات جراحية سيتم نقلها على الهواء مباشرة لغايات التعليم وفائدة المشاركين.

وأشار العميد الطبيب زريقات إلى أن اليوم الختامي للمؤتمر يشتمل على تمرين إخلاء طبي في مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة (KASOTC)، يظهر من خلاله التطور الذي وصلت إليه الخدمات الطبية الملكية في مجال طب الميدان والطب العسكري.

وعُرض في حفل الافتتاح فيلم وثائقي يوضح نشأة وتاريخ الخدمات الطبية الملكية ومسيرتها وما شهدته من تقدم وتطور نوعي.

وعلى هامش انعقاد المؤتمر، افتتح ولي العهد المعرض الصحي الأردني (JOHEX) للشركات الطبية، إذ اطلع على المعدات والأجهزة الطبية المتطورة، والجديد في عالم التقنيات الطبية.

وحضر الافتتاح الأمير راشد بن الحسن، ورئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ووزير الصحة الدكتور فراس الهواري، ونائب رئيس هيئة الأركان المشتركة العميد الركن عبدالله شديفات، ومدير مكتب ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة، وملحقون عسكريون من دول شقيقة وصديقة.