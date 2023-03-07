شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يبحث مع وزير خارجية أرمينيا سبل تطوير التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الثلاثاء ارارات ميرزويان وزير خارجية جمهورية أرمينيا، الذي يقوم حاليا بزيارة للقاهرة، وذلك لإلقاء كلمة أمام الوزراء العرب، خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية رقم (159) والذي سيعقد غداً الأربعاء 8 سبتمبر الجاري بمقر الأمانة العامة.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن أبو الغيط ناقش مع وزير الخارجية الأرميني سبل الارتقاء بالتعاون الثنائي بين الجانبين في العديد من المجالات، واكد ابوالغيط على متانة العلاقات التاريخية بين ارمينيا والعالم العربية باعتبارها شريكاً رئيسياً في منطقة القوقاز، كما عبر عن ثقته في أن أرمينيا ستواصل دورها التقليدي دعماً للسلم والامن والاستقرار في المنطقة العربية، مشيدا بمواقفها في دعم القضية الفلسطينية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن وزير الخارجية حرص بدوره على تثمين علاقات بلاده بالدول العربية، مؤكداً على ضرورة بذل الجهود الجماعية خلال المرحلة القادمة للارتقاء بالعلاقات على كافة الأصعدة، معربا عن حرص بلاده على توسيع رقعة التعاون السياسي مع العالم العربي تحت مظلة الجامعة العربية، كما اطلع الوزير الارميني السيد الامين العام على رؤية بلاده بشأن تداعيات الحرب في اوكرانيا.