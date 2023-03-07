شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلي يعتقل فلسطينيين اثنين من مخيم في "نابلس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، فلسطينيين اثنين عقب محاصرة أحد المنازل قرب مخيم "عسكر" القديم شرق محافظة "نابلس" بشمال الضفة الغربية .

وقال رئيس لجنة الخدمات الشعبية في المخيم ماجد أبو كشك، إن قوات إسرائيلية خاصة اقتحمت أطراف المخيم، وحاصرت منزل المواطن عبد الفتاح خروشة، في منطقة حي المعالي وسط إطلاق للنار .

ويأتي اقتحام الاحتلال لمُخيم "عسكر" في نابلس، بالتزامن تقريبًا مع اقتحام مُخيم "جنين" الذي أسفر حتى الآن عن استشهاد فلسطيني واحد على الأقل وإصابة أربعة آخرين.