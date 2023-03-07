اخبار الخليج

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل فلسطينيين اثنين من مخيم في "نابلس"

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلي يعتقل فلسطينيين اثنين من مخيم في "نابلس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، فلسطينيين اثنين عقب محاصرة أحد المنازل قرب مخيم "عسكر" القديم شرق محافظة "نابلس" بشمال الضفة الغربية .

وقال رئيس لجنة الخدمات الشعبية في المخيم ماجد أبو كشك، إن قوات إسرائيلية خاصة اقتحمت أطراف المخيم، وحاصرت منزل المواطن عبد الفتاح خروشة، في منطقة حي المعالي وسط إطلاق للنار .

ويأتي اقتحام الاحتلال لمُخيم "عسكر" في نابلس، بالتزامن تقريبًا مع اقتحام مُخيم "جنين" الذي أسفر حتى الآن عن استشهاد فلسطيني واحد على الأقل وإصابة أربعة آخرين.

 

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا