شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون إسرائيليون يقتحمون البلدة القديمة بالخليل بمناسبة عيد "المساخر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين المُسلحين، اليوم الثلاثاء، البلدة القديمة من مدينة الخليل، وسط انتشار مكثف لجنود الاحتلال الإسرائيلى فى المنطقة.

وقام المستوطنون بمسيرة استفزازية، في البلدة القديمة وجابوا شوارعها، وأزقتها، احتفالا بـ"عيد المساخر"، ورددوا هتافات عنصرية، بحماية قوات الاحتلال، التي أغلقت الحواجز العسكرية المؤدية إلى تل الرميدة وشارع الشهداء لساعتين، وعرقلت مرور المواطنين الفلسطينيين في أسواق البلدة.

وفى وقت سابق، واصل المستوطنون الإسرائيليون، اليوم الثلاثاء، اعتداءاتهم المُستمرة منذ أكثر من أسبوع، على المدنيين الفلسطينيين فى مُحافظة نابلس، بشمال الضفة الغربية.