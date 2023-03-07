شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالى يتصدى لهجوم إرهابى على قاعدة للجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدى الجيش الصومالى، وقوات الدروايش، فى ولاية "جوبالاند"، اليوم الثلاثاء، لهجوم إرهابى فاشل شنته عناصر مليشيات الخوارج على قاعدة القوات فى منطقة "جناى عبد الله" الواقعة على بعد 60 كم من مدينة "كيسمايو".