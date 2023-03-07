شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء قطر الجديد فى أول تعليق بعد اختياره: أتطلع لخدمة وطننا ورفعته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق رئيس وزراء قطر الجديد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الثلاثاء، على قرار أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بتعيينه رئيسا لمجلس وزراء البلاد.

وكتب على "تويتر": "تشرفت اليوم بالثقة التي أولاني إياها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد بتكليفي رئيسا لمجلس الوزراء".

وتابع: "أسأل المولى عز وجل التوفيق، وأتطلع للعمل مع زملائي الوزراء في خدمة وطننا، والإسهام في رفعته في ظل القيادة الرشيدة لأمير قطر".

وأصدر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، أمرا بتعيين الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيساً لمجلس الوزراء.