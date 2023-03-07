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رئاسة الحرمين توفر أكثر من 9 آلاف عربة للمعتمرين وقاصدى بيت الله الحرام

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القاهرة - سامية سيد - وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عربات كهربائية على مدار الساعة للمعتمرين والحجاج من كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وهو ما يسهم في أداء نسكهم بكل يسر وسهولة.

 

وحسب وكالة الأنباء ، تبلغ العربات الكهربائية التي تخدم قاصدي بيت الله الحرام أكثر من 9 آلاف عربة، حيث يمكن حجزها مسبقاً عبر تطبيق تنقل، والذي يهدف إلى خدمة ضيوف الرحمن بأحدث الطرق التقنية، وذلك من حيث سهولة عملية شراء التذاكر والحجز المسبق لخدمة العربات الكهربائية، وتقليل التزاحم عند نقاط البيع والتسليم بين قاصدي بيت الله من المعتمرين.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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