شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الخارجية الألمانية تتوجه اليوم إلى العراق لبحث علاقات التعاون المشتركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوجه وزيرة الخارجية الألمانى أنالينا بيربوك إلى العراق اليوم تلتقى خلالها برئيس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى ونظيرها العراقى ذكرت ذلك إذاعه "برلين روندفونك".

وقالت الحكومة إن ألمانيا والعراق ترغبان في تعزيز علاقاتهما الثنائية ومناقشة المزيد من التعاون المكثف في مجالات الطاقة والاستثمار.

يشار إلي أن رئيس الوزراء العراقى قد بزيارته الافتتاحية إلى ألمانيا في برلين يناير الماضي، وفي ذلك الوقت كان المستشار شولتس يضغط من أجل شراكة طاقة مع العراق بحثًا عن بديل للغاز الروسي، وطبقا للتقرير الإذاعي فانه لا يكاد أي بلد آخر يعتمد على عائدات النفط مثل العراق وفقًا لوكالة الطاقة الدولية ، فإن العراق هي خامس أكبر منتج للنفط.

وأضاف التقرير يصدر العراق أيضًا الغاز عبر محطة للغاز الطبيعي المسال افتتحت في عام 2022 في الوقت نفسه ، تعاني البلاد من ضعف ملحوظ في إمدادات الطاقة مع انقطاعات متكررة، بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي السيئ والفساد ، هذه هي أسباب الاحتجاجات الجماهيرية التي تشهدها العراق بانتظام منذ عام 2019.

ويرغب رئيس الوزراء العراقى أن يقود بلاده للخروج من أزمة سياسية واقتصادية خطيرة فقبل بضع سنوات سيطر الإرهابيون على مناطق واسعة في العراق وسوريا ، وعلى الرغم من هزيمتهم عسكريًا هناك ، إلا أنهم يواصلون شن الهجمات بصفه مستمره .

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء العراقي الجديد السوداني يتعرض لضغوط بعد سنوات من الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي.