شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يؤكد دعمه لـ"الأونروا" لمواصلة تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بمقر الأمانة العامة، اليوم الثلاثاء فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، حيث استمع إلى شرح مفصل قدمه الأخير حول أوضاع اللاجئين الفلسطينيين، والتحديات التي تواجهها الوكالة على الصعيد المالي.

​وأوضح جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام، أن أبو الغيط أعرب خلال اللقاء عن دعمه الكامل لما يقوم به المفوض العام من أجل التغلب على الصعوبات المالية وبما يضمن استمرار الاونروا في تقديم خدماتها لنحو 5.5 مليون لاجئ فلسطين، مضيفاً أن عمل الأونروا يُمثل صمام أمان للاستقرار في المنطقة بأسرها، وأن من المهم ألا تتراجع الدول المانحة عن التزاماتها حيال الوكالة على نحو يضعف عملها. وشدد الأمين العام للجامعة على أهمية سد الفجوة التمويلية في موازنة الأونروا والتي تبلغ 70 مليون دولار.

​وأشار رشدي إلى أنه من المنتظر أن يُلقي المفوض العام للأونروا كلمة قصيرة أمام اجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري، والذي يُعقد غداً بمقر الأمانة.