شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن لحكومة نتنياهو: لا تعاون حول النووى الإيرانى ما دامت الأراضى الفلسطينية مشتعلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت واشنطن الحكومة الإسرائيلية من أن التوتر المتصاعد في الضفة وعدم قيامها بوقف اعتداءات المستوطنين، سيكلفها خسارة قاسية في العلاقات وتحديدا في مجال التنسيق الأمني بين الجانبين.

وأفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، بأن "واشنطن بعثت رسائل صريحة إلى إسرائيل مضمونها، أنه لن يجري تعاون حول مواجهة المشروع النووي الإيراني ما دامت الأراضي الفلسطينية مشتعلة".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي، وصفته بالكبير، قوله: "نحن مشغولون بسلوان بدل طهران".

وحسب موقع روسيا اليوم، أضافت الصحيفة أن "واشنطن غاضبة جدا من سياسة حكومة أقصى اليمين الإسرائيلي في الضفة الغربية، وقد يكبدها ذلك ثمنا أكبر مما تتوقع، وأن رئيس هيئة أركان الجيوش الأمريكية، مارك ميلي، كان في إسرائيل يوم الجمعة الماضي، ولم يطلب عقد اجتماع مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو".

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمريكية مطلعة قولها، إن "ميلي كان سيرفض لقاء نتنياهو لو تم عرض هكذا لقاء عليه. لقد كان الأمريكيون في الاجتماعات التي عقدها رئيس هيئة أركان جيوشهم مع المسؤولين الإسرائيليين واضحين، فظين، وحازمين، حيث أكدوا لنظرائهم الإسرائيليين أنه إذا كنتم بالفعل تريدون تنسيق الاتصالات بما يتعلق والتطورات في الملف الإيراني فقد آن الأوان لأن تعملوا على تهدئة الأجواء في المناطق الفلسطينية".