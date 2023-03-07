شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا تحول هبوط الرحلات المقررة عبر مطار حلب لمطارى دمشق واللاذقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المؤسسة العامة للطيران المدنى فى سوريا، تحويل هبوط طائرات المساعدات الإنسانية لمتضررى الزلزال والرحلات الجوية المقررة والمبرمجة عبر مطار حلب الدولى لتصبح عبر مطارى دمشق واللاذقية، جراء العدوان الإسرائيلى الذى استهدف مطار حلب الدولى وأدى لخروجه عن الخدمة.

ذكر ذلك النبأ التلفزيون السوري اليوم الثلاثاء.

وكانت وزارة الدفاع السورية قد أعلنت -في وقت سابق اليوم- أن أضرارا مادية أصابت مطار حلب الدولي وأخرجته عن الخدمة، جراء استهدافه بصواريخ إسرائيلية انطلقت من اتجاه البحر المتوسط.

وقال مصدر أمني سوري إن "الدفاعات السورية تصدت لعدوان إسرائيلي حاول استهداف بعض المواقع في محيط مطار النيرب شرقي مدينة حلب".

