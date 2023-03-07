شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسا الإمارات وموريتانيا يبحثان مسار العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع نظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي يزور الإمارات حاليا، مسار العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات وفرص تنميتها وتوسيع آفاقها، خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية، بما يحقق المصالح المشتركة لهما وتطلعات شعبيهما.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أنه تم - خلال اللقاء - التطرق إلى عدد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.