شكرا لقرائتكم خبر عن قيس سعيد: الواجب المقدس يقتضي من الجميع الحفاظ على مؤسسات الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن الواجب المقدس يقتضي من الجميع الحفاظ على مؤسسات الدولة، وأن تعمل تلك المؤسسات وفق القانون، مؤكداً أن أهم مبدأ يقوم عليه تسيير المرافق العمومية هو الحياد لا الانتماء السياسي وأي شكل من أشكال الانتماءات.