شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام: سلسلة انفجارات تهز مدينة حلب السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وأكد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، أن الدفاعات السورية تتصدى فى الوقت الراهن لعدوان اسرائيلى على محيط مطار النيرب بمدينة حلب.

ونقل مراسل "سبوتنيك" عن مصدر أمني قوله، إن "الدفاعات الجوي السورية تتصدى في هذه الأثناء لعدوان إسرائيلي حاول استهداف بعض المواقع في محيط مطار النيرب شرق مدينة حلب".

وكشف المصدر الأمني أن الصواريخ الاعتراضية للدفاع الجوي السوري بدأت بالتصدي لصواريخ معادية حاولت الاقتراب من مطار النيرب (مطار حلب الدولي) بريف حلب الشرقي.