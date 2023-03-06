شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق: نتطلع إلى تعزيز دعم "اليونسكو" لاستعادة الآثار المنهوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، عن تطلع بلاده إلى تعزيز دعم منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) لجهوده في مجال استعادة الآثار العراقية المنهوبة.



وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن السوداني التقي المديرة العامة للمنظمة أودري أزولاي والوفد المرافق لها، حيث ثمن جهود المنظمة ومبادراتها في العراق، مثمنا جهود المنظمة في إدراج العديد من ملفات التراث المادي والطبيعي العراقي على قائمة التراث العالمي.



وأشار السوداني إلى سعي العراق إلى المزيد من التعاون مع (يونسكو) في ملفات متعددة، من بينها ملف النازحين ومخيماتهم والمساعدة في تأهيلهم وتوفير فرص التعليم لهم، وصيانة المواقع الأثرية التي تعرّضت للتخريب على يد عصابات تنظيم "داعش" الإرهابي، وبناء القدرات البشرية، وتطوير المناهج الدراسية، وغيرها الكثير من ملفات التعاون.



ومن جهتها، أكدت أزولاري انفتاح اليونسكو على كل أشكال التعاون الثقافي والعلمي والتراثي مع العراق، معربة عن التطلع إلى تقديم الدعم في مسألة تحديث المناهج وجعلها موازية للمعايير الدولية.



وأضافت أنها زيارتها إلى العراق تأتي من أجل تحديد الأولويات ووضع الخطط الكفيلة بتطوير العمل المشترك، مشيرة إلى استعداد المنظمة لإرسال فريق مختص لدعم العراق بمجال إدارة المياه ضمن البرنامج الهيدرولوجي الدولي المهتم بشؤون المياه.