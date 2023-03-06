شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الخارجية الألمانية تبدأ زيارة لبغداد الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك غدا الثلاثاء زيارة رسمية إلى العاصمة العراقية بغداد.



وقال الناطق باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين "إن بيربوك ستلتقي خلال الزيارة برئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، لإجراء مباحثات موسَّعة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية، والبناء على الفرص المشتركة في مختلف القطاعات، ومنها الطاقة والاستثمار.