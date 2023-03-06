شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى يدعو إلى الحفاظ على حياد المرافق العمومية والعمل وفق القانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

استقبل الرئيس التونسى قيس سعيّد، اليوم الإثنين بقصر قرطاج، رئيسة الوزراء نجلاء بودن ، حيث تم خلال هذا اللقاء تناول جدول أعمال مجلس الوزراء القادم إلى جانب الوضع العام في البلاد.

وبحسب الحساب الرسمي للرئاسة التونسية على "فيس بوك"، أعاد سعيّد تأكيده على أن الواجب المقدّس يقتضي من الجميع اليوم الحفاظ على مؤسسات الدولة، وعلى أن تعمل هذه المؤسسات وفق القانون لأن عددا غير قليل تسلّل إليها بهدف تعطيل السير الطبيعي لها، فضلا عن أن البعض الآخر لا يعمل بالحياد المطلوب في حين أن أهمّ مبدأ يقوم عليه تسيير المرافق العمومية هو الحياد لا الانتماء السياسي ولا أي شكل من أشكال الانتماءات.

كما تم التطرق إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للتونسيين والتونسيات وعلى ضرورة أن يعمل الجميع على الاستجابة لمطالبهم المشروعة في الحياة الكريمة التي لن تتحقق إلا على قاعدة العدل الاجتماعي.