شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يقتحمون أحد أحياء رام الله ويؤدون طقوس تلمودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم مستوطنون إسرائيليون، بحماية قوات الاحتلال، مساء اليوم الإثنين، أطراف حي الطيرة، بمدينة رام الله.



وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن المستوطنين أدوا طقوسا تلمودية في المنطقة، فيما اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال، دون أن يبلغ عن إصابات.

وفى السياق نفسه، اعتدى مستوطنون إسرائيليون على سكان بلدة حوارة جنوب نابلس بالضفة الغربية، واستهدفوا منازل الفلسطينيين ومحالهم التجارية بالحجارة، بحسب ما ذكر موقع "سكاى نيوز" الإخبارى