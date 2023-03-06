شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الدولى يقرر تجميد العمل مع تونس مؤقتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البنك الدولى تجميد العمل مع تونس مؤقتا، على خلفية اتهامات بالعنصرية ضد المهاجرين الأفارقة، بحسب ما ذكر موقع "سكاى نيوز" الإخبارى.

وكان قد قال وزير الخارجية التونسي نبيل عمار الاثنين، إن "تونس دولة ذات سيادة ولها قوانينها، ومسؤولة عن سلامة كل من يسكن على أراضيها".