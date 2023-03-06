وزير الخارجية التونسى: الاتهامات الموجهة للدولة بالعنصرية "غير منطقية"

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية التونسي نبيل عمار الاثنين، إن "تونس دولة ذات سيادة ولها قوانينها، ومسؤولة عن سلامة كل من يسكن على أراضيها".

وأضاف عمار خلال مؤتمر صحفي، "أن اتهام تونس بالعنصرية تجاه المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء "مرفوض وليس صحيحاً"، مشيراً إلى أن الاتهامات الموجهة لبلاده بالعنصرية "غير منطقية".

وتابع عمار أن هناك ما سماها "حملة" ضد بلاده، موضحاً أن هذه الحملة "وجدت من يعاونها من أصحاب المصالح في الداخل والخارج".