شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى يدعو لاعتماد معايير النزاهة فى التعيينات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس العراقى عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاثنين، ضرورة اعتماد معايير الجدارة والنزاهة في التعيينات.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل في قصر بغداد، رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي محمود التميمي".

وأكد رئيس الجمهورية بحسب البيان، "ضرورة الارتقاء بشؤون الوظيفة العامة وبناء القدرات البشرية وبما يعزز الإبداع والتميز ويضمن بناء مؤسسات حكومية فاعلة"، مشددا على" ضرورة اعتماد معايير الجدارة وتكافؤ الفرص والشفافية والنزاهة في التعيينات، والعمل على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين".

من جانبه، ثمّن رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي محمود التميمي توجيهات رئيس الجمهورية، واستعرض للرئيس" سير عمل المجلس والخطط الموضوعة لتطوير وتعزيز قطاع الوظيفة العامة".