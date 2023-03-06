شكرا لقرائتكم خبر عن حريق ضخم بأحد المباني المطلة على مرفأ بيروت.. والأسباب مجهولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شب حريق كبير، اليوم الإثنين، داخل مبنى مطل على مرفأ بيروت، حيث واندلع في مبنى "كرم تاور"، المتواجد في منطقة الأشرفية.

وبحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، ضرب الحريق الطبقات الأخيرة من البرج، وما زالت أسباب اندلاعه مجهولة.

وسارعت فرق الإطفاء على إخماد الحريق، وتساعد السكان على إخلاء منازلهم.

وقال الدفاع المدني اللبناني، في بيان له، إن عناصره تعمل على إخماد النيران التي اندلعت داخل عدد من الشقق السكنية في الطوابق العلوية من مبنى سكني في الأشرفية - بيروت، وذلك بالتوازي مع إنقاذهم عائلة محتجزة داخل شقة في الطوابق العلوية.