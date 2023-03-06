شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تفاهم بين الجامعة العربية ومركز القاهرة لتسوية النزاعات لتعزيز التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير خالد بن محمد منزلاوي مذكرة تفاهم مع مدير مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، السفير أحمد نهاد عبد اللطيف، اليوم الاثنين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، وذلك بغرض تعزيز سُبل العمل بين الجامعة والمركز في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وخاصة تسوية النزاعات وبناء السلام وضمان استدامته فضلا عن تفعيل العلاقة بين جهود إحلال السلام والأمن وتحقيق التنمية، وذلك انطلاقاُ من الإدراك المشترك لأهمية تضافر الجهود من أجل بناء قدرات كوادر الدول العربية في هذه المجالات.

تمثل هذه الخطوة إرساءاً لمفهوم التعاون الحقيقي بين الجانبين من خلال البرامج المشتركة والمشاورات المنتظمة والدورات التدريبية، بما يعزز أوجه الاستفادة في المجالات المتخصصة لكليهما. وقد اتفق الطرفان على تنظيم عدد من الندوات وكذلك ورش العمل لتحقيق الأهداف والغايات والنتائج المرجوة. ويمتد التعاون ليشمل العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها: تسوية النزاعات وتعزيز قدرات الحوار والتفاوض والوساطة، الموضوعات المتصلة ببناء القدرات في مجال حفظ وبناء السلام، قضايا المرأة والسلم والأمن، التهديدات العابرة للحدود فيما يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، الوقاية من التشدد والتطرف المؤدي إلى الإرهاب، وتغير المناخ.

يتزامن التوقيع على المذكرة مع تولي مصر رئاسة الدورة 159 لمجلس الجامعة علي المستوي الوزاري، وكما يأتي في إطار البناء على أنشطة تعاون سابقة شملت أول تدريب حضوريا لشبكة العربية للنساء وسيطات السلام في نوفمبر عام 2021

تجدر الاشارة إلى أن مركز القاهرة الدولي هو المركز المدني الوحيد للتدريب في على حفظ السلام في العالم العربي فضلا عن أن ولايته تشمل مجال بناء السلام ويتمتع بالقدرة على تنفيذ أنشطته باللغة العربية. كما يضطلع مركز القاهرة الدولي بمهام سكرتارية الرابطة الدولية لمراكز التدريب على حفظ السلام IAPTC وبمهام سكرتارية منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، وقد تم اختياره لرئاسة الشبكة الأفريقية لمراكز السلم والأمن NETT4PEACE التي أطلقها موخراً الاتحاد الأفريقي.