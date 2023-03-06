شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة اللبنانية تحبط تهريب 160 ألف قرص كبتاجون لإحدى الدول الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلى اللبنانى "الشرطة اللبنانية" إحباط عملية تهريب كمية من المخدرات تقدر بـ 160 ألف قرص كبتاجون إلى إحدى الدول الأفريقية.

وأكدت المديرية - فى بيان اليوم الاثنين، أن شعبة المعلومات بقوى الأمن الداخلي توصلت إلى معلومات مؤكدة حول قيام إحدى شبكات التهريب بالتحضير لتهريب كمية من المخدرات داخل ماكينة من لبنان إلى إحدى الدول الأفريقية.

وأضافت أن شعبة المعلومات توصلت إلى تحديد هوية أحد المتورطين في شبكة التهريب، والذي سيقوم بنقل كمية المخدرات المخبأة داخل ماكينة من البقاع إلى بيروت ويحمل الجنسية السورية، موضحة أنه بتاريخ 21 فبراير الماضي، وبعد مراقبة دقيقة تمكّنت القوة الخاصة في شعبة المعلومات من رصده على متن سيارة بيك أب متجه من البقاع إلى بيروت، حيث نفّذت الشعبة كمينًا محكمًا في منطقة اللويزة (بمحافظة الجنوب) مما أسفر عن ضبطه، كما تم تفتيش السيارة وضبط ماكينة مخبأ في داخلها كمية من حبوب الكبتاجون تقدر بحوالي 160 ألف قرص.

وأشارت الشرطة اللبنانية إلى أن المتهم اعترف بما نسب إليه خلال التحقيقات، وأقر بقيامه بنقل الماكينة التي تحتوي على كمية من حبوب الكبتاجون المضبوطة من مستودع في إحدى البلدات البقاعية وتوجّه بها إلى بيروت، حيث كان من المفترض أن يودعها في أحد المستودعات في الدكوانة (على بعد 6 كيلومترات عن العاصمة بيروت)، تمهيدّا لشحنها إلى الخارج.

وأوضحت الشرطة اللبنانية أن العمل جارٍ لضبط وإحضار جميع المتورطين.