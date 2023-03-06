شكرا لقرائتكم خبر عن شئون الحرمين تطلق 70 خدمة إلكترونية و9 تطبيقات ذكية للتعقيم والتطهير بالمسجد الحرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حشدت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى 70 خدمة إلكترونية، و9 تطبيقات ذكية، وعددا من الروبوتات، للتعقيم والتعطير وتقديم ماء زمزم بواقع نصف مليون لتر يوميا يتم توزيعها على الحافظات المنتشرة فى جنبات وأروقة الحرمين الشريفين، والمشربيات، ونوافير الشرب، بشكل آمن ومعقم، وفق نظام مراقبة قائم على التأكد من نقاء الماء وتقديمه مبردا سائغا للشاربين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الاثنين، أن تلك الخدمات تضمنت التطبيقات والخدمات التى تعين ضيوف الرحمن على أداء نسكهم إجابة السائلين وخدمات المعتكفين حيث خصصت الرئاسة منظومة خدمات متكاملة للمعتكفين، جهزت أماكن بدروم توسعة الملك فهد رحمه الله، تجهيزا كاملا، بمختلف الخدمات المفصلة للمعتكفين، كدواليب للأمتعة مزودة بخدمات تقنية تسهم في تهيئة البيئة الخاشعة لهم.

وبالتعاون مع وزارة الصحة السعودية، تم كذلك توفير 100 طبيب وطبيبة للمعتكفين، حرصا على صحتهم وسلامتهم وذلك عبر مواقع خاصة على مدار الساعة.