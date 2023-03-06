شكرا لقرائتكم خبر عن الأسرى الفلسطينيون يواصلون عصيانهم بسجون الاحتلال لليوم الـ21 على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الأسرى الفلسطينيون فى سجون الاحتلال الإسرائيلى، عصيانهم لليوم الـ21 على التوالى، احتجاجا على إجراءات وزير الأمن الداخلى المتطرف إيتمار بن جفير بحقهم.

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني، في بيان صحفي، أنه من المقرر أن يُرجع الأسرى اليوم الاثنين وجبات الطعام، وسينفّذون مساءً خطوة (الإرباك الليلي - التكبير والطرق على الأبواب)، وإغلاق الأقسام من الساعة 12 وحتى 2 بعد ظهر اليوم.

وأضاف، أنه إلى جانب الخطوات العامة والمشتركة، يواصل الأسرى في سجن "نفحة" عرقلة ما يسمى بالفحص الأمني (دق الشبابيك).

وقالت هيئة الأسرى ونادي الأسير، في بيان مشترك مؤخرا، إنّ خطوات الأسرى تتسع بحيث ينفّذ الأسرى خلال اليوم أكثر من خطوة، وسيستمر الأسرى في تكثيف خطواتهم خلال الأيام المقبلة، حتى خطوة الإضراب عن الطعام في الأول من رمضان.

وكانت لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة، قد دعت أبناء الشعب الفلسطينى إلى المشاركة في الوقفات المساندة لهم، والتي ستُقام يوم غد الثلاثاء الساعة الـ9 مساءً، كما أكدت ضرورة المشاركة الفاعلة لنصرتهم في معركتهم الراهنة.

كما شددت على أن معركتهم مستمرة فى مواجهة إجراءات المتطرف "بن جفير"، وصولا إلى معركة الإضراب عن الطعام، تحت شعار: "بركان الحرية أو الشهادة".

يشار إلى أن الأسرى شرعوا بخطواتهم منذ الرابع عشر من فبراير الماضي، بعد أن أعلنت إدارة السجون عن البدء بتطبيق إجراءات "بن جفير"، والمصادقة على مشاريع قوانين عنصرية، أبرزها مشروع قانون إعدام الأسرى.