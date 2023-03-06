شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مليارات دولار وديعة سعودية فى البنك المركزى التركى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودى للتنمية أحمد بن عقيل الخطيب، مع محافظ البنك المركزى التركى شهاب كافجى أوغلو، اتفاقية بقيمة 5 مليارات دولار وديعة لصالح المركزى التركى.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن هذه الوديعة، التى وقعها من الجانب التركى محافظ البنك المركزى التركى الدكتور شهاب كافجى أوغلو، تأتى امتداداً للعلاقات التاريخية وأواصر التعاون الوثيقة التى تجمع السعودية وتركيا، تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولى العهد رئيس مجلس الوزراء السعودى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود.