شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا: مقتل عسكريين في اشتباكات مع "إرهابيين" بالسجن المركزي بنواكشوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الداخلية الموريتانية، أنه يجري "تعقب أربعة إرهابيين فروا من السجن" مؤكدة مقتل اثنان من الحرس وإصابة اثنين .

وقالت الداخلية في بيان:" تمكن أربعة إرهابيين من الفرار من السجن المركزي بنواكشوط بعد أن اعتدوا على العناصر المكلفة بالحراسة ، مما أدى إلى تبادل لإطلاق النار استشهد خلاله اثنان من أفراد الحرس الوطني تغمدهما الله بواسع رحمته، فيما أصيب اثنان بجروح خفيفة شفاهما الله".

وفق البيان فقد: "أحكم الحرس الوطني سيطرته على السجن وبدأت على الفور إجراءات تعقب الفارين بغية القبض عليهم في أقرب الآجال".

وطالبت الوزارة من المواطنين الإبلاغ عن أي معلومات يمكن أن تساعد في عملية القبض على الفارين.