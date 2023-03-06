شكرا لقرائتكم خبر عن "أشتيه" يحذر من سياسة الاحتلال بفرض الوقائع على الأرض في الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيه، من سياسة الاحتلال القائمة على فرض الوقائع على الأرض، وتكريس ذلك بحيث تكون تلك الوقائع غير قابلة للتراجع، وهذا يقوض حل الدولتين.

ودعا أشتيه خلال اجتماعه في رام الله بوفد "تحالف حماية الدولي" الذي ينشط في الضفة الغربية، خاصة في المناطق المهددة بالاستيلاء والهدم، لتعزيز صمود الفلسطينيين، ومواجهة خطر التدمير الممنهج لحل الدولتين، مؤكداً أن هذه الإجراءات تعد انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني.