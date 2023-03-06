شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس القيادة الرئاسي باليمن يؤكد تمسك القيادة السياسية بخيار السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا عضو مجلس القيادة الرئاسي باليمن اللواء سلطان العرادة، المجتمع الدولي، إلى الضغط على عناصر الحوثي لوقف تصعيدها الميداني وتهديدها لحركة التجارة العالمية والممرات المائية الدولية، واتخاذ مواقف حازمة تجاه إهدارها فرص تحقيق السلام في اليمن.

وجدد العرادة - خلال لقائه الأحد، سفير المملكة المتحدة لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم - التأكيد على تمسك القيادة السياسية بخيار السلام، بالرغم من سلوك الحوثي الرافض للسلام.

وشدد العرادة - حسبما أفادت قناة (اليمن) الفضائية - على ضرورة أن يكون للمجتمع الدولي موقف واضح وحازم من تلك العناصر، وإدانة اعتداءاتها المتكررة على المنشآت الاقتصادية.

وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي باليمن، عمق العلاقات الثنائية بين اليمن والمملكة المتحدة، مشيداً بدعم الحكومة البريطانية لمجلس القيادة والحكومة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية وتدخلاتها الإغاثية في اليمن للمساهمة في التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية.

من جهته، أكد سفير المملكة المتحدة ريتشارد أوبنهايم استمرار بلاده في دعم الحكومة اليمنية وإدانة الأعمال الإرهابية، والعمل على دعم وتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن.