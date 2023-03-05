شكرا لقرائتكم خبر عن سلطات الاحتلال الإسرائيلى تفرض إغلاقا على الضفة الغربية وقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلى، مساء اليوم /الأحد/، فرض إغلاق على الضفة الغربية وقطاع غزة، بدءا من عصر يوم غد /الإثنين/، وحتى فجر يوم /الخميس/ المقبل.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن فرض الإغلاق على الضفة الغربية وقطاع غزة، يأتي بسبب عيد "المساخر" اليهودي.

من ناحية أخرى، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم /الأحد/، مصلى جنوب محافظة بيت لحم في الضفة الغربية، بحجة عدم الترخيص.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، بأن قوة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة اقتحمت منطقة "أم سعيد" الواقعة بين بلدة بيت فجار، وقرية مراح معلا، وهدمت مصلى مقاما على أرض أحد المواطنين.

بدوره، دعا وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينى رياض المالكى، اليوم الأحد، المجتمع الدولي إلى تجريم الاحتلال الإسرائيلي، والعمل على سرعة إنهائه، وعدم الاكتفاء بإدانة تصريحات وزير المالية الاسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش العنصرية.