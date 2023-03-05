شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يهدم مصلى جنوب الضفة الغربية بحجة عدم الترخيص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم /الأحد/، مصلى جنوب محافظة بيت لحم في الضفة الغربية، بحجة عدم الترخيص.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، بأن قوة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة اقتحمت منطقة "أم سعيد" الواقعة بين بلدة بيت فجار، وقرية مراح معلا، وهدمت مصلى مقاما على أرض أحد المواطنين.

بدوره، دعا وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينى رياض المالكى، اليوم الأحد، المجتمع الدولي إلى تجريم الاحتلال الإسرائيلي، والعمل على سرعة إنهائه، وعدم الاكتفاء بإدانة تصريحات وزير المالية الاسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش العنصرية.