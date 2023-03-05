شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية فلسطين يُطالب بتجريم الاحتلال الإسرائيلى وعدم الاكتفاء بالإدانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينى رياض المالكى، اليوم الأحد، المجتمع الدولي إلى تجريم الاحتلال الإسرائيلي، والعمل على سرعة إنهائه، وعدم الاكتفاء بإدانة تصريحات وزير المالية الاسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش العنصرية.

ورحب المالكي بالمواقف والإدانات الدولية لتصريحات سموتريتش التي تفاخر فيها بـ (تأييده لمحو بلدة حوارة بمحافظة نابلس شمال الضفة الغربية عن الوجود)، بما في ذلك المطالبات الواسعة والحملات الشعبية الداعية إلى عدم استقبال الوزير الإسرائيلي المتطرف أو التعامل معه، داعيا الدول التي لم تعلق على هذه التصريحات العنصرية الخطيرة إلى سرعة إعلان مواقف صارمة تجاهها.



وطالب المالكي كل من أدان هذه التصريحات المتطرفة والظلامية بأن يُرفقها أيضا بموقف حازم ومطالبة واضحة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية.



وشدد على أن هجمات المستوطنين وجرائمهم لم تبدأ في حوارة وليست وليدة الأمس القريب، وإنما هي جرائم قتل وتخريب وتدمير مستمرة ومتواصلة ومتكررة على امتداد الأرض الفلسطينية، وبعد كل جريمة يصرخ الفلسطيني مطالبا العالم بالتدخل لوقفها وإدانتها، وفي أغلب الأحيان لا يكون هناك صدى لصراخه، أو أن الصدى يكون باهتا وضعيفا ولا يرتقي إلى حجم الجريمة.



واعتبر المالكي، أن على المجتمع الدولي ألا ينسى أن المتطرف بتسلئيل سموتريتش يستوطن في إحدى المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وهو يعتبر من قيادات المستوطنين ومن يمثلهم داخل حكومة نتنياهو، ومواقفه وأيديولوجيته المتطرفة تعكس التطرف العنيف والشرس للجمهور الذي يمثله، وحقيقة أن الفلسطيني يضطر يوميا إلى أن يدافع عن نفسه في مواجهة هذا التطرف الجاثم على أرضه.