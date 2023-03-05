شكرا لقرائتكم خبر عن أوامر ملكية فى السعودية.. تعيين وزير جديد للإعلام ونائب لرئيس الاستخبارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، عددا من الأوامر الملكية اليوم الأحد، حيث قرر تعيين المهندس إبراهيم بن محمد بن إبراهيم السلطان وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء.

كما أصدر قرارا بتعيين سلمان بن يوسف بن على الدوسرى وزيراً للإعلام، وحمود بن بداح المريخي مستشاراً بالديوان الملكي برتبة وزير.

وعين الفريق محمد بن عامر بن محمد الحربى نائباً لرئيس الاستخبارات العامة.

وقرر الملك سلمان تعيين راكان بن إبراهيم بن عبدالعزيز الطوق مساعداً لوزير الثقافة بالمرتبة الممتازة، والدكتور عبدالرحمن بن حمد بن صالح الحركان محافظاً للهيئة العامة لعقارات الدولة بالمرتبة الممتازة، وإسماعيل بن سعيد بن علي الغامدي مساعداً لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المشتركة بالمرتبة الممتازة.