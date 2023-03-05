شكرا لقرائتكم خبر عن 12 ألف كادر و200 ألف ساعة تطوعية لخدمة قاصدى المسجد الحرام خلال شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار الاستعدادات لشهر رمضان الكريم، رفعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، كادرها البشري، ليصل 12 ألف موظف وعامل من المؤهلين للعمل خلال موسم رمضان لهذا العام، وفق "سبق" .

وحرصت الرئاسة أيضا على إتاحة أكثر من 8000 آلاف فرصة تطوعية في الحرمين الشريفين، في أكثر من 10 مجالات تطوعية، وتحقيق أكثر من 200 ألف ساعة تطوعية خلال شهر رمضان المبارك، ليكون بذلك التطوع في الحرمين الشريفين من أكثر البيئات التطوعية المنظمة في العالم.

وعلى صعيد متصل، حرصت الرئاسة على خدمة كبار السن وذوي الإعاقة؛ من خلال تعزيز خدمة العربات، وزيادة عددها لتصل إلى عشرة آلاف عربة تعمل على مدار الساعة، ويمكن حجزها مسبقًا عبر تطبيق "تنقل".

من جهة ثانية، دشنت الشئون التطويرية النسائية بالمسجد الحرام، مشروع " خدمتكم شرف" لخدمة قاصدات المسجد النبوى الشريف.

ويهدف مشروع "خدمتكم شرف" هو رفع نسبة رضا القاصدات عن الخدمات النسائية المقدمة لهن، ومعرفة مقترحاتهن.

وكان الرئيس العام لشئون الحرمين الشيخ عبد الرحمن السديس قد دشن يوم الخميس الماضى أكبر خطة تشغيلية لشهر رمضان المبارك، فى تاريخ رئاسة الحرمين حيث تعتمد على تنويع وتكثيف المبادرات والبرامج والخدمات لتحقيق أقصى مراحل الراحة للقاصدين والمعتمرين والزوار، وإعطاء أولوية قصوى لتعظيم خدمة الضيف.

وتهتم شؤون الحرمين برحلة المعتمر والمصلى والزائر من وصولهم للساحات الخارجية، وتقديم الخدمات لهم فى المطاف والمسعى وأماكن الصلاة والاعتكاف، والصلاة فى الروضة الشريفة.