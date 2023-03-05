شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تعلن برنامج عمل الوزارات استعدادا لشهر رمضان المعظم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشرفت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان، على جلسة عمل وزارية حول برنامج عمل الوزارات استعدادا لشهر رمضان المقبل. وفق إذاعة شمس التونسية.

واستعرض وزراء الداخلية والمالية والشؤون الاجتماعية والتجارة وتنمية الصادرات والفلاحة والموارد المائية والصيد البحرى والنقل والسياحة والشؤون الدينية والشؤون الثقافية، ووزارة الصحة، ممثلة فى الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، برامج عمل وزاراتهم خلال شهر رمضان.

فى هذا السياق تم إقرار جملة من المساعدات المالية بمناسبة شهر رمضان لفائدة العائلات المعوزة تُصرف بداية من 17 مارس 2023، والترفيع فى قيمة تكلفة قفة رمضان لفائدة العائلات محدودة الدخل غير المنتفعين بمنحة، بالإضافة إلى الترفيع فى عدد المنتفعين ببرنامج تدخلات الاتحاد التونسى للتضامن الاجتماعي.

وتكثيف وتنويع البرامج الدينية، لاسيّما برمجة ندوات ومسامرات ومسابقات دينية على المستوى الوطنى والجهوى والمحلى وتكثيف الدروس والحوارات التوعوية الموجهة لفئة الشباب.

والحث على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لتأمين تزويد السوق بالمواد الأساسية ومزيد إحكام التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية وتكثيف فرق المراقبة الاقتصادية، من خلال توخّى المتابعة اليومية لتطور مؤشرات السوق والحفاظ على شفافية المعاملات والتصدى لمختلف مظاهر الاحتكار.

وتكثيف نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك بكامل الولايات التونسية، وتدعيم الأنشطة التوعوية الموجهة للمستهلك بغرض حثّه على اتباع السلوكيات السليمة لتداول الأغذية والوقاية من المخاطر المرتبطة بها.

وإقرار برنامج رقابى خصوصى من طرف الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لمراقبة سلامة المنتجات الغذائية فى كافة مراحلها، واتّخاذ الإجراءات المستوجبة لردع المخالفين طبقا للقوانين والتراتيب الجارى بها العمل.

وتعديل رزنامة السفرات عبر شبكات الحافلات والنقل الحديدى ومتابعة جاهزية أسطول النقل التابع للشركات الوطنية والجهوية للنقل، وذلك مواكبة للحركية التى يتميز بها شهر رمضان.

وضرورة تكثيف المراقبة الأمنية والرفع من درجة اليقظة وتعزيز جاهزية الأفراد والوسائل والاستعداد لتأمين كل التّظاهرات والحفلات والمهرجانات التى يتم تنظيمها خلال هذا الشهر الكريم.

وتنويع البرامج الثقافية والعمل على إثراء مضامينها وتوزعها بين مختلف أصناف الفن والإبداع من موسيقى وطرب وإنشاد صوفى ومسرح وأدب وفنون تشكيلية وفنون الخط العربى، بالتوازى مع تنظيم معارض.

وإقرار برنامج لتنشيط المدينة العتيقة بتونس العاصمة عبر إضاءة المسالك السياحية والمعالم الدينية بالصورة ضمن تظاهرة "ضوّى المدينة"، بهدف دعم الحركية الثقافية والسياحية، بالإضافة إلى مواصلة الترويج للسياحة الداخلية تحت شعار "تونس ليك"، قصد تحفيز الطلب على السياحة الداخلية، نظرا لما تزخر به تونس من تنوع طبيعى وثراء ثقافى وتاريخى وحضاري.