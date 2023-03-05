شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجفري يبحث مع سفير اندونيسيا امكانية زيادة المنح الدراسية للطلاب اليمنيين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لقطاع البعثات الدكتور مازن الجفري، اليوم بعدن مع سفير إندونيسيا غير المقيم لدى اليمن محمد إزران، امكانية زيادة المنح المقدمة من الجامعات الاندونيسية للطلاب اليمنيين، وتقديم التسهيلات اللازمة، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية بصفة عامة.

واكد الجفري على متانة العلاقات الأخوية التي تربط اليمن بإندونيسيا.. مشيدا بمواقف إندونيسيا الداعمة لليمن ولإحلال السلام الشامل.

وأوضح الجفري، أهمية التركيز خلال المرحلة المقبلة على تعزيز التعاون المشترك في الجوانب الثقافية والأكاديمية بين البلدين، عبر تعزيز دور الوزارة في عملية الإشراف على المنح المقدمة من الجامعات الاندونيسية للطلاب اليمنيين، والعمل المشترك في تخصيص حصة للطلاب اليمنيين في برنامج KNB السنوي المقدم من وزارة التعليم العالي الاندونيسي للدول النامية.

بدوره، اكد السفير الأندونيسي استعداد بلاده تقديم كل مايلزم لتطوير وتحسين العلمية التعليمية والثقافية والأكاديمية، وتعميق وتطوير العلاقات بين البلدين خاصة بما يتعلق بتنظيم المنح الدراسية للطلاب بشكل صحيح.

حضر اللقاء مدير عام البعثات الدكتور عبدالرقيب جبران، ومستشار الوزير علي سالم الانقاء.